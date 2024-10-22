Çorum’un efsane kütüphanecisi Eşref Ertekin’in oğlu, İl Halk Kütüphanesi’nden emekli Hakkı Bülhan Ertekin (92) son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkı Bülhan Ertekin tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.

Gülderen Ertekin’in eşi, Talay ve Ufuk Ertekin’in babaları, Gülbin Ertekin Temel’in dedesi Hakkı Bülhan Ertekin’in cenazesi Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ