Stand up tadındaki “ Erkek Aklı - Oksimoron” adlı oyunda kadınları anlama çabasına devam eden Emre Karayel, erkeklerde eksik olan X kromozomunun kadın ve erkeğin bakış açılarını nasıl değiştirdiğini seyirciye komedi unsurlarına başvurarak aktardı. Yazarlığını Robert Dubac, çevirisini Özge Kayakutlu’nun ve uyarlamasını ise Zeki Enes Akkan’ın yaptığı oyunu Dersu Yavuz Altun yönetti.

18 yaş sınırı bulunan oyun geçtiğimiz gün Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelendi. Ünlü oyuncu, ekranların ve tiyatronun sevilen yüzü Emre Karayel, kapalı gişe oyunda ayakta alkışlandı. Ünlü oyuncu oyunun ardından ise Devlet Tiyatro Salonu’nda hayranlarına bol imza dağıtarak sohbet etti. Karayel oyuna gösterilen ilgiye de teşekkür etti.

Etkinlik organizatörü İmalathane Sanat Yapımcısı Mücahid Bilgen, Çorum’un tanıtılması ve bir sanat merkezi şehri haline gelmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını, yeni oyunlarla Çorumlu sanatseverlerle birlikte olmaya devam edeceklerini belirtti. Bilgen, oyuna yoğun ilgi gösteren Çorum halkına teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

