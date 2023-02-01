Son olarak “Çukur” dizisindeki “Vartolu Saadettin” rolü ile dikkat çeken Erkan Kolçak Köstendil’in 90 dakikalık oyunu 20 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 20.30’da Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Bugüne kadar çektiği kısa filmler ile çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda da ödüller kazanmış olan ünlü oyuncunun kendi yazarak oynadığı “12 Numaralı Adam” isimli oyunu yıllarını aynı takımda geçirmiş yedek bir kalecinin son şansını anlatırken, seyircinin de taraftara dönüşmesini sağlıyor.

(Volkan SINAYUÇ)

