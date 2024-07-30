Ahlatcı Çorum FK’nın deneyimli sol beki Erkan Kaş’ın Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi takımlarından Alagöz Holding Iğdır FK’ya transfer olacağı ile ilgili haberler sosyal medyada cirit atarken, henüz somut bir gelişme olmadığı belirtildi.

Ahlatcı Çorum FK Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, Erkan Kaş’a birçok takımın ilgisinin olduğunu ancak kulübe ulaşan resmi bir transfer teklifi almadıklarını söyledi.

33 yaşındaki sol bek Erkan Kaş, son 2 sezonda Çorum FK formasıyla 70 resmi maça çıkarken, kırmızı-siyahlı ekibin en istikrarlı futbolcusu olarak dikkat çekti.