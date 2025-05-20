Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Ergün Penbe’nin yeni takımı belli oldu. Deneyimli teknik adam, 2025-2026 sezonu için 3.Lig ekibi Uşakspor’la anlaştı.

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Uşakspor’da teknik direktörlük görevine Ergün Penbe getirildi. 53 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Çorum FK, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Ergün Penbe nezaretinde 19 maça çıkarken, 9 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi alıp 31 puan topladı. Rakip fileleri 30 kez havalandıran Çorum FK kalesinde 29 gol gördü.

Ergün Penbe Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra sadece geçen sezon 2.Lig ekibi Yeni Mersin İdmanyurdu’nda görev yaptı. Mersin ekibi, Penbe nezaretinde oynadığı 13 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi alırken, 7 gol atıp 22 gol yedi.