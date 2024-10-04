İskilip Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen Yavu, Çetmi, Beyoğlan köylerini toprak muhafaza ve erozyon kontrol projesi, 26 Ağustos ve 16 Eylül 2024 tarihleri arasında İskilip bölgesinde meydana gelen şiddetli sağanak yağışların etkilerini azaltmada büyük rol oynamıştı. Sağanak yağışlar, Yavu köyü ve çevresindeki diğer yerleşim alanlarında tahribata neden olsa da, proje sayesinde toprak kaymaları ve taşkınların önüne geçilmişti.

Toprak muhafaza ve erozyon projesini yerinde inceleyen Kaymakam Ramazan Polat, İskilip Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi’nden çalışmalar hakkında sahada bilgiler aldı.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Jandarma Komutanu J. Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İskilip Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi, İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe de incelemede hazır bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ