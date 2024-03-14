Antalya-Kepez’de, Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkeden 350 sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası Zafer Kupası Güreş Turnuvasında Türkiye’yi temsil eden Belediye İskilipspor Kulübü güreşçisi Özdenur Özmez’in 61 kiloda üçüncü olmasından sonra bir madalya da Eren Yalçın’dan geldi.

MİLLİ MAYO İLE İLK MADALYASI

Serbest stil 48 kiloda milli mayo ile ülkemizi temsil eden Milli Eğitim Spor Kulübü güreşçisi Eren Yalçın, madalya maçını kazanarak Kırgız güreşçi Zhakshylyk Ernizbekovich Borobaev ile birlikte üçüncülüğü paylaştı. Bu sıklette Azeri güreşçi Rustan Alizada şampiyon olurken, İranlı Amir Hossein Mohammadi Moghadam ikinciliği elde etti.

AVRUPA ŞAMPİYONASINDA GÜREŞECEK

İlk kez uluslararası bir turnuvada milli mayoyu giyen Eren Yalçın da Özdenur Özmez gibi 24 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenecek olan U17 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etti.