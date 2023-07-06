Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için kolları sıvayan Çorum FK yönetimi 1.Lig'in önemli futbolcuların Eren Tozlu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun menajeri ile dün ikinci kez görüşen CEO Abdulhamit Yıldız, ufak pürüzlerin dışında her konuda anlaşıldığını belirtti. Yarın Eren Tozlu ile son bir görüşme yapılacağını belirten Yıldız, bu görüşme sonunda resmi imzaların atılacağının müjdesini verdi.

33 yaşındaki forvet arkası mevkiinde oynayan Eren Tozlu geçtiğimiz sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması ile 31 maça çıkarken, 13 gol, 5 asist ile sezonu tamamladı.