Tahmini Okuma Süresi: dakika

Geçen sezon Çorum FK formasıyla 13 maçta 4 kritik gol atarak şampiyonlukta pay sahibi olan Eren Aydın, Galatasaray’ın kiralık kararı sonrası tercihini Çorum FK’dan yana kullandı. Çorum FK’da oynamak istediğini Galatasaray yönetimine bildiren genç golcü için kulübünün kararı bekleniyor.

Geçen sezonun ikinci yarısını Çorum FK’da kiralık olarak geçiren ve sezon bitiminde bonservisini elinde bulunduran Galatasaray’a dönen Eren Aydın, yeni sezon için tercihini Çorum’dan yana kullandı.

Galatasaray’ın sezon başı kampına katılan ve teknik direktör Okan Buruk’un kiralık verilmesini istediği Eren Aydın için birçok kulübün Galatasaray’ın kapısını çaldığı belirtilirken, genç golcünün Çorum FK’ya dönmek istediğini yönetime ilettiği kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Çorum FK, Eren Aydın’la prensip anlaşmasına varırken, Galatasaray’dan haber beklemeye başladı. Galatasaray’ın da, oyuncunun ısrarlı isteği üzerine Çorum FK’yı tercih etmesi ve Eren’in Çorum’daki son etap hazırlık döneminde takıma katılması bekleniyor.

13 MAÇTA 4 GOL

Eren Aydın, geçen sezona Sarıyer’de başlarken, İstanbul ekibiyle 24 resmi maça çıktı ve 1.685 dakika süre aldı. Bu maçlarda 2 gol atan Eren Aydın, 6 sarı kart gördü.

Devre arasında Çorum FK’ya kiralık gelen Eren Aydın, 13 lig maçında 869 dakika sahada kaldı ve 4 gol attı. Genç golcü, 1 de sarı kart gördü.

Çorum FK, Eren Aydın’ın yanı sıra Galatasaray’dan genç sol bek Süleyman Luş’la da prensip anlaşmasına vardı.