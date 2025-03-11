Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde önemli bir atama gerçekleşti. Mülki İdare Amiri Murat Beşikci, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirildi. Beşikci, Şanlıurfa’da yeni görevine başladı.

Aslen Çorum İskilipli olan Murat Beşikçi, daha önce Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yapmış, ardından İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne atanmıştı. Belediyecilik alanında geniş bir tecrübeye sahip olan Beşikci, Diyarbakır Yenişehir’deki başarılı çalışmalarıyla dikkat çekmişti.

Yeni görevinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin yönetiminde önemli bir rol üstlenecek olan Beşikci’nin, kent için hayata geçireceği projeler merakla bekleniyor.

Beşikci, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla 81 ilin Valisinin katılımıyla düzenlenen törende Yılın İdarecisi olarak seçilerek, Vali Dr. Mehmet Vecdi Gönül Güvenlik Hizmeti Ödülünü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.



