Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere “TC-CAN" uçağı ile saat 09.20 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.



ANIT’A ÇELENK

Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Erdoğan, KKTC’de ilk olarak Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. Anıta çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan, deftere şunları kaydetti: "Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza mücadele ederek gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türk milleti, istiklal ve istikbaline olan sarsılmaz bağlılığını bu harekatla tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı, zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesini Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle, kararlı bir şekilde sürdürmekte, geleceğe umut ve güvenle bakmaktadır. Çetin mücadeleler neticesinde, şehitlerimizin canı pahasına kazanılan özgürlüğün ilelebet devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bu toprakları vatan olarak bırakan şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ruhun şad olsun."

Anıtta gerçekleştirilen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de katıldı.



TATAR İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ikili görüşme yaptı. Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa'da düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenlerin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında Erdoğan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni’ne katıldı.