Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 33. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda Mustafa Gültepe yeniden başkanlığa seçildi. Ahmet Güleç, Ahmet Öksüz, Baran Çelik, Çetin Tecdelioğlu ve Kutlu Karavelioğlu da başkan vekili oldu.

TİM Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Ali Can Yamanyılmaz, Celal Kadooğlu, Cem Seven, Erdem Çenesiz, Hüseyin Memişoğlu, İbrahim Pektaş, Melisa Tokgöz Mutlu, Orhan Gazi Yiğitbaşı, Ömer Celal Umur, Salih Zeki Poyraz.

Denetim Kurulu’nda ise Burak Yakın, Ethem Tanrıver ve Hayrettin Uçak yer aldı.