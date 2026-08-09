Erasmus+ Gençlik Değişimi Programı kapsamında farklı ülkelerden Çorum’a gelen öğrenciler, Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek merkezde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Hitit Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen ve Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından desteklenen “Protect Your Future with 5R” adlı gençlik değişimi projesi kapsamında Çorum’da bulunan öğrenciler, Çorum Belediyesi’nin engelli bireylere yönelik hizmetlerini yerinde inceledi.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden öğrenciler, merkez bünyesinde yürütülen kurslar, sosyal faaliyetler ve eğitim çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı. Merkezdeki atölyeleri gezen konuklar, engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını destekleyen uygulamaları inceledi.

Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, İspanya, Ukrayna, Yunanistan ve Romanya’dan gelen gençler, merkezde sunulan eğitim imkânlarını yerinde gördü.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ