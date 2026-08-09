Ziyarette İl Müdürü Sahit Aydın ile Çorum Yeşilay Şube Başkanı Bedriye Cengil’in katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, protokol çerçevesinde il genelinde hayata geçirilecek çalışmalar ele alındı.

Görüşmede, bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve önleyici hizmetlerin güçlendirilmesi, eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin planlanması ile kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun artırılmasına yönelik konular değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca bağımlılıkla mücadelede ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesinin önemine vurgu yapılarak, Çorum’da yürütülecek çalışmaların daha etkin, verimli ve koordineli bir şekilde sürdürülmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi