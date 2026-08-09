İYİ Parti Çorum İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, Türkiye’nin huzurunu bozacak, geleceğini karartacak hiçbir düzenlemeye destek olmayacaklarını belirterek, ülkemizin terörle mücadelede daha kararlı, daha şeffaf adımlar atması gerektiğini açıkladı.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni çözüm sürecinin ilk yasal düzenlemesi olan, 12 maddelik çerçeve yasa niteliğindeki "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi", TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti.

“TOPLUMSAL HUZUR

AÇISINDAN RİSK TAŞIYOR”

İYİ Parti olarak Çerçeve Yasa’nın komisyondan geçmemesi ve iptali için verdikleri mücadeleye rağmen, şehit ailelerinin, Türk milletinin karşı çıktığı bir yasa önerisinin Meclis gündemine geleceğini bildiren Tekercioğlu, taslağın terörle mücadele, ülkenin üniter yapısı ve toplumsal huzur açısından riskler taşıdığı görüşünü ifade ederek, bu konularda kamuoyunun açık şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

“TERÖRİSTE ÖZGÜRLÜK SAKINCA GETİRİR”

Türk milletine büyük acılar yaşatmış teröristlerin denetimli serbestlikle topluma salınmasının büyük sakıncalar, tehlikeler doğuracağını dile getiren Tekercioğlu, yasa teklifindeki hukuki boşlukların telafi edilmesi, yasanın içeriği hakkında kamuoyuna şeffaf bir şekilde bilgi verilmesi gerektiğini kaydetti.

“MİLLETİMİZİN İÇİNE SİNMİYOR”

Ülkemizde hayat pahalılığı, işsizlik, ekonomik tıkanıklık sorunlarının yanı sıra tarımda, sanayide, turizmde, eğitimde, sağlıkta birçok çözülmesi gereken problem varken, teröristlere af niteliği taşıyan bir düzenlemenin meclise getirilmek istenmesine karşı olduklarının altını çizen Tekercioğlu, milletimizin içine sinmeyen, vicdan ölçülerine sığmayan, toplumun kabullenmediği hiçbir yasal düzenlemeye geçit vermeyeceklerini vurguladı.

Taslağın kapalı kapılar ardında hazırlandığını iddia eden Tekercioğlu, bu durumun kamu vicdanında soru işaretleri oluşturduğunu söyledi.

“KABUL EDİLEMEZ”

Tekercioğlu, "Devletin ceza politikası, bir terör örgütünün fiili tercihine göre şekillendirilemez. Kurşun sıkmış, bomba patlatmış hiçbir terör örgütü mensubunun affedilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Tekercioğlu, vatanın birliği, bütünlüğü ve adalet duygusunu zedeleyeceğini düşündükleri hiçbir düzenlemeye destek vermeyeceklerini söyledi.

Tekercioğlu, “Milletimizin vicdanını yaralayan hiçbir meselede susmadık, susmayacağız. Dün nerede durduysak bugün de aynı yerdeyiz. Tavrımız nettir. Sözümüz açıktır. Mücadelemiz sonuna kadar sürecektir” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR