Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, meslekte 50. yılını kutlayan Ecz. Enver Leblebicioğlu’na plaket sunarak meslekte daha nice başarılı yıllar diledi.

Afacan, Leblebicioğlu’na, “Mesleğimizin gelişimine yaptığınız katkılar, birikiminiz ve tecrübeniz bizler için büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Yıllar boyunca, eczacılık mesleğinin en yüksek standartlarını temsil ederek, pek çok genç eczacının yetişmesine vesile oldunuz.” diyerek teşekkür etti.

Oda Başkanı Afacan, Doç.Dr. Ecz. Emrah Bilgener’e de 25. yıl plaketi verirken, “Çok yakında alacağınız profesörlük unvanı ile biz meslektaşlarınızın göğsünü kabartacaksınız” ifadesini kullandı.