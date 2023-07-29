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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kültür merkezleri, aile eğitim merkezleri, gençlik merkezleri ve engelli eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden yıl boyu devam eden etkinliklerin yaz aylarında da hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yaz kurslarına katılan öğrencilerin bol bol açık hava etkinlikleri ile kurslarını daha eğlenceli ve neşeli hale getirdiklerini ifade eden Aşgın, “Öğrencilerimizle hem lavanta bahçesini gezmek hem de Baraj bölgesinde yer alan sosyal tesislerimizde açık hava etkinlikleri düzenliyoruz. Gençlerimizin kaliteli ve eğlenceli vakit geçirdikleri bu etkinlikleri yaz boyu devam ettireceğiz.” dedi.

Etkinliklere katılan öğrenciler doyasıya eğlendikleri bir gün geçirirken etkinlik aralarında ikramlar da unutulmadı. Açık hava etkinliğine katılan gençlere pamuk şekere, meyve suyu ve kek ikram edildi.