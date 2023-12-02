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Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan karar ile “Dünya Engelliler Günü” olarak ilan edilen 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Türcay Aksoy ve engelli dernekleri başkanları, Vali Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dağlı, devletin her zaman özel gereksinimli vatandaşların yanında olduğunu belirterek, onların hayatlarını kolaylaştıracak projeler gerçekleştirmek için derneklerle beraber çalışacaklarını ifade etti.