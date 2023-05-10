Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu ve Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında, ”Toplumda fırsat eşitliği bütün bireyler için sağlanmalıdır Bu itibarla Engelliler Haftası, bir kutlama değil, farkındalık oluşturma günleridir. Engellilerimizin sorunları sadece bir gün ve haftada değil, sürekli ele alınmalı, gündemde tutulmalıdır” dedi.

Ülkelerin gelişmişliklerinin, vatandaşlarına verdiği değerle ölçülebileceğini belirten Saatcı, "Engellilerimizin sorunlarının sadece bir gün ve bir hafta diliminde ele alınmakla yetinilmemesi gerekir. Ülkelerin gelişmişlikleri, vatandaşlarına verdiği değerle ölçülür. Bir devlet, bütün vatandaşlarını kucaklayabiliyor, onların yaşam kalitesini yükseltiyor ve sıkıntılarını giderebiliyorsa, sosyal devlettir. Devlet, özellikle dezavantajlı vatandaşlarına pozitif ayrımcılık yapmalı, onların hayatlarını kolaylaştırmalı ve üretime katkıda bulunmalarını sağlamalıdır. Engellilerin kamusal hayatın her alanına tam ve bağımsız kişiler olarak katılımı, çalışma alanında fırsat eşitliğinin sağlanması, kişisel gelişim imkânlarından istifade edebilmeleri, eğitim öğretim hizmetlerine erişimin kalıcı olarak sağlanması, yapılan düzenlemelerin engelli vatandaşlarımız da düşünülerek planlanması ve uygulanması, engellilerini dört duvar arasına kapatmayan, sosyal alanda imkân ve kamusal alanda istihdam oluşturan bir Türkiye ve dünya için herkes duyarlı olmalı ve elinden geleni yapmalıdır. Engelli kardeşlerimiz sadece insanların iyilikseverliğine terk edilmeden ayrımcı olmayan iyi yasaların imkânına da kavuşturulmalıdır. Engelliler Haftası’nda, engellilerimizin sorunları sadece bir gün ve bir hafta diliminde ele alınmakla yetinilmemeli; sürekli gündemde tutulmalı ve çözümün de üretildiği günler olmalıdır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)