3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı farkındalık programı okul konferans salonunda gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Recep Celep, açılış konuşmasında, engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları engellere dikkat çekerek, “Asıl engel, fiziksel değil; kalplerde ve zihinlerde oluşturulan bariyerlerdir. Bizler eğitimciler olarak tüm öğrencilerimizin eşit şartlarda kendini geliştirebilmesi için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan müzikal gösteri, şiir, ront ve slayt sunumu izleyenlerden alkış aldı.

Öğrencilerin gösterilerinde “empati, dayanışma ve erişilebilirlik” temalarını öne çıkardıkları gözlendi.

Programa büyük ilgi gösteren veliler, okul yönetimine ve görev alan öğrencilere teşekkürlerini ilettiler.