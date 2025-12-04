Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle başlayan 2026 yılı Çiftci Kayıt Sürecinin (ÇKS) 31 Aralık 2025 tarihinde sona ereceğini hatırlattı.

​ Oda’nın, ÇKS işlemleri için çiftçilere Tarım İl Müdürlüğü ek binasının alt katında hizmet verdiğini belirten Başkn Özdemir, “01.01.2026 tarihinde edinilen arazilerin kiralama ve taahhütname ile arazi işlemlerinin müracaat günleri 30.06.2026 tarihinde son bulacaktır. Çiftçilerimizin Tarımsal desteklerden faydalanabilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, şu bilgileri de verdi:

“Yine İlimizde planlı üretime geçildiğinden mağduriyet yaşanmaması için ekilişlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Ürün değişikliği talebi olan çiftçilerimiz 15 Mart -15 Nisan 2026 tarihleri arasında ürün değişikliklerini Tarım İl Müdürlüğümüze B formu düzenleyerek müracaat ederek yaptırabileceklerdir. Üreticilerimiz 1.Ürün ekilişlerinin kaydını yapmak kaydıyla 2. Ürün kayıtlarını 30.06.2026 tarihine kadar yapabilirler.” Adem Özdemir, 2026 yılı üretim sezonunun tüm çiftlilere hayırlı olması dileğinde de bulundu.”