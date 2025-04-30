19 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli akrabası kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 42 yaşındaki M.T., hakim karşısına çıktı. M.T., "Uyuyordum" diyerek suçlamayı kabul etmezken engelli kız, psikolog nezaretinde uğradığı cinsel istismarı ayrıntıları ile anlattı.

Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Mahallesi'nde 5 Aralık 2024 tarihinde iddiaya göre, zihinsel engelli G.G.S. (19), koyunları ahıra koyduğu sırada akrabası M.T. (42) kendisine el işareti yaparak, zeytin bahçesine çağırdı. Yanına gelen genç kıza kıyafetlerini çıkarmasını söyleyen M.T., genç kızın bu isteğini reddetmesi üzerine "Seni burada öldürürüm" diye tehdit etti. Korkan genç kızın kıyafetlerini çıkarması üzerine M.T., kıza cinsel istismarda bulundu. Ardından kıyafetlerini giymesini söyleyip, eve gönderdi. Eve giden genç kızın durumu annesi T.S.'ye anlatması üzerine anne polise giderek M.T. hakkında şikayetçi oldu.

Annenin şikayeti üzerine yakalanıp tutuklanan M.T. hakkında 'kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı' suçundan Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanık M.T. ile müştekiler ve taraf avukatları ile Adana Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü avukatı katıldı. Hayvan besiciliği işi yapan evli 2 çocuk babası sanık M.T., suçlamayı kabul etmedi.

Kayınbabasının evine gittiğinde evde kayınbabası ile G.G.S.'nin bulunduğunu iddia eden M.T., "Onlarla 3 dakika kadar oturdum. Sonra sebzeci geldi. G.G.S. ve kayınbabam sebzecinin yanına gittiler. Ben de saat 11.00 sıralarında uyudum ve 15.00 - 15.30 sıralarında da eşim beni uyandırdı. 'Hakkında G.'ye tecavüz ettiğin yönünde bir iddia var' dedi. Böyle bir şey yapmadım" diye ifade verdi.

Mağdur G.G.S.'nin avukatlarının soruları üzerine sanık M.T., G.G.S.'yi tanıdığını ifade ederek kendisini şöyle savundu: "Sürekli görüştüğümüz insanlar. Aklı biraz yani çocuksudur. G.'yi el işaretiyle çağırdığımı hatırlamıyorum ancak elimi kaldırarak G.'nin babasının nerede olduğunu sordum o da bana cevaben 'İmamoğlu'na gitti' dedi."

G.G.S.'nin annesi müşteki T.S. ise sanığı saat 09.00-09.30 sıralarında sıkma yemeye geldiğinde gördüğünü belirterek, "Sonrasında sanık kızıma arka tarafa geç demiş ve kameraların görmediği yerde onu alıp evin arka kısmındaki zeytinliğe götürmüş. Saat 11.00 sıralarında G. yanıma geldi. Ben de niye geç geldiğini sordum. O da bana sanığın kendisini evin arka kısmındaki zeytinliğe götürdüğünü, orada kendisini soyduğunu ve cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Sonra Elif abla var onu çağırdım ve durumu ona anlattım. O da bana 'emin misin' diye sordu. Kendisi de G. ile konuştu. G. kendisini odaya kapattı 'kendimi öldüreceğim' dedi. Bunun üzerine ben M.T.'yı aradım, kendisi cevap vermedi. Sonrasında Elif abla M.T.'nin eşini aradı. O da yanımıza geldi, 'eşim böyle şey yapmaz' dedi. Sonra eşi gidip sanığı evden getirdi, o da inkar etti. Sonra kızım G. 'evin arka tarafına gelin ayak izlerimi göstereyim' dedi. Biz de, ben, Elif Sert ve G. beraber gittik ve orada ayak izlerini gördük. Bunun üzerine sanığın eşini çağırdık. 'Gel ayak izlerini gör' dedik. O da geldi gördü. Sonrasında Elif Sert bana 'çocuğunu al hastaneye götür' dedi. Biz beraber önce şehir hastanesine gittik. Orası şikayetçi olmamız gerektiğini söyleyince biz de karakola gidip şikayetçi olduk. Öncesinde de sanık çocuğuma açık saçık videolar izletiyormuş. Kızım korkusundan bana söylemiyormuş. Şikayetçiyim" dedi.

Daha sonra görüşme odasında psikolog nezaretinde mağdur G.G.S.'nin ses kaydı ile ifadesi alındı. Engelli kız, sanığın kendisine nasıl ve nerede cinsel istismarda bulunduğunu ayrıntılarıyla anlattı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, mağdur engelli kızın İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek suç tarihinde herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunup bulunmadığı, varsa bu durumun hekim olmayanlar ile çevresinde yaşayanlar ile ya da kendisini tanıyanlarca anlaşılıp anlaşılamayacağı, beyanlarına itibar edilip edilemeyeceği, tespit edilen zeka durumunun kendisine yönelik nitelikli cinsel saldırı eyleminin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğine etkisinin bulunup bulunmadığı, eyleme karşı beden ve ruh bakımından kendini savunup savunamayacağı hususunda rapor alınmasını kararlaştırıp duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.

Editör: İHA AJANS