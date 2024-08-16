Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, öğrencilerin aileleri ve yakınları katıldı.

Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler yıl boyunca merkezde öğrendiklerini sahnede sergilediler. Geçmişten günümüze çeşitli sanatçıların taklitlerini de yapan öğrenciler izleyenlerden alkış aldı.



Etkinlik sonunda kısa bir konuşma yapan Aşgın, Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerin yüzlerinde oluşan tebessümün yapılan yatırımlardan daha önemli olduğunu belirtti.

Başkan Aşgın konuşmasında “Bizi en çok mutlu eden ve manen en çok haz aldığımız iş, Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’mizdeki kardeşlerimizin kalbine dokunmak, yüreğine dokunmak, gönlüne dokunmaktır. Onların yüreğinde o muhabbeti hissetmek bizim için milyonlarca liralık yatırımlarımızdan çok daha kıymetli, çok daha önemlidir” dedi.