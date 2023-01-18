Çorum’un Bayat İlçesi Yeni Mahallede oturan Müslüme Çetin ve eşi Saffet Çetin’in tekerlekli sandalye talebi Muhtarı Ali Abaz ve Bayat İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu aracılığıyla Milletvekili Ceylan’a ulaştırıldı.

Talebin kendisine ulaşması sonrasında Müslüme Çetin ve eşi Saffet Çetin çiftinin talebi olan tekerlekli sandalyeyi temin eden Milletvekili Ceylan, muhtar ve ilçe başkanı vasıtasıyla tekerlekli sandalye engelli vatandaşa teslim etti.

Muhtarı Ali Abaz ve Bayat İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu aracılığı ile canlı telefon görüşmesi gerçekleştirilen Çetin, Milletvekili Ceylan’a teşekkür etti.

Milletvekili Ceylan’ın yaptıkları ile sosyal devletçiliğin neler olduğunu daha iyi anladıklarını kaydeden Yeni Mahalle Muhtarı Ali Abaz, “Vatandaşlarımızın tüm sıkıntılarında yardımına koşan, köylerimizin sorunlarını ilettiğimizde hemen çözüme kavuşturan milletvekilimizden çok şeyler öğreniyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendileri için dua etmelerini isteyen Milletvekili Ceylan, “Her insanın yaşamı kadar engelli bireylerin hayatı ve istekleri de bizim için önemlidir. Unutmayalım ki engellilik birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere görevler düşmektedir. Bu kapsamda engelli bireylerin toplumda yalnızlaşmasını önlemek için onların yanında ve arkasındayız. Mevlam, yaşama sevinci ile hayata tutunan vatandaşlarımıza ve sizlere sağlık sıhhat afiyet içerisinde bir ömür sürmeyi nasip eylesin” dedi. (Haber Merkezi)

