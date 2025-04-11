Kültürel ve eğitim alanında önemli bir yatırım olarak görülen proje kapsamında, yetkililer kütüphane için en uygun alanı belirlemek üzere sahada incelemelerde bulundu.

Çorum’un Bayat ilçesinde modern bir kütüphane kazandırılması için çalışmalar resmen başladı. Kültürel ve eğitim alanında önemli bir yatırım olarak görülen proje kapsamında yetkililer, kütüphane için en uygun yerin belirlenmesi adına incelemelerde bulundu.

İlçeye yapılacak yeni kütüphanenin planlama süreci hız kazandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Aziz Durak ve Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, ilçede yer tespit çalışmalarını gerçekleştirdi. Yetkililer, kütüphanenin en uygun noktaya konumlandırılması için detaylı değerlendirmelerde bulundu.

Kütüphanenin, ilçe halkına kültürel ve akademik anlamda katkı sağlaması hedefleniyor. Geniş kitap koleksiyonu, dijital kaynaklar ve modern çalışma alanlarıyla ilçeye değer katacak olan kütüphanenin yapım sürecinin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Editör: Haber Merkezi