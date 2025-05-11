Çorum'un Bayat ilçesinde orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek için vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "Orman Benim" kampanyası kapsamında Yatukcu Mahallesi Çaltı mesire alanında düzenlenen etkinliğe Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, kamu kurumlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Bayat Orman İşletme Şefliğince organize edilen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp toplayıp temizlik yaptı.

Etkinliğin ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Editör: AA AJANS