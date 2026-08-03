Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Anılcan Tahsin Karahan ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım ile birlikte Bayat ilçesinde yapımı devam eden sağlık yatırımlarını ve sağlık tesislerini ziyaret ederek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Programın ilk bölümünde, yapımı devam eden Bayat Toplum Sağlığı Merkezi, 6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaat alanında incelemelerde bulunan heyet, çalışmaların son durumu hakkında teknik ekip ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. İnşaatın ilerleyiş süreci değerlendirilirken, yatırımların tamamlanmasıyla birlikte ilçede sunulan birinci basamak sağlık hizmetleri ile acil sağlık hizmetlerinin fiziki kapasitesinin önemli ölçüde güçleneceği ifade edildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, sağlık yatırımlarının yalnızca yeni hizmet binaları kazandırmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı, güvenli, konforlu ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlayacak önemli bir dönüşüm sürecinin parçası olduğunu belirtti. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi ve erişilebilirliği artırmaya yönelik yatırımların il genelinde kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Zehir, Bayat’ta yürütülen çalışmaların da bu vizyonun önemli bir parçasını oluşturduğunu ifade etti.

BAYAT DEVLET HASTANESİ ZİYARET EDİLDİ

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve beraberindeki heyet, Bayat Devlet Hastanesi’ni de ziyaret etti. Hastanede gerçekleştirilmesi planlanan tadilat çalışmaları ile hastane bağlantı yolunda devam eden yapım çalışmaları yerinde incelenerek yürütülen planlamalar değerlendirildi. Ardından hastane yönetimiyle gerçekleştirilen toplantıda, sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, sunulan hizmetlerin etkinliği, hasta memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı.

Program kapsamında sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen heyet, büyük bir özveri ve fedakârlıkla görev yapan personele emekleri dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Daha sonra hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret eden heyet, geçmiş olsun temennilerini ileterek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve taleplerini dinledi.

Gerçekleştirilen inceleme ve ziyaretlerde, Bayat ilçesinde devam eden sağlık yatırımları ile sunulan sağlık hizmetleri tüm yönleriyle değerlendirilirken, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha modern fiziki koşullarda, daha kaliteli, güvenli ve erişilebilir şekilde ulaşmasını sağlayacak çalışmaların aynı kararlılık ve koordinasyon içerisinde sürdürüleceği vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi