Bayat Şoförler ve Otomobilciler Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, ÇESOB Başkanı Recep Gür başkanlık etti. Toplantıda esnafın karşılaştığı ekonomik zorluklar, çözüm önerileri, yeni projeler ve eğitim programları masaya yatırıldı. Başkan Gür, esnafın güçlenmesi adına birlik olarak sahada olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Esnafın ekonomik zorlukları, destek talepleri ve dijital dönüşüm projelerinin ele alındığı toplantıda konuşan Gür, esnafın her zaman yanında olacaklarını vurguladı. Toplantıların farklı ilçelerde yapılmasının esnafla daha yakın temas kurulmasını sağladığını da belirten Recep Gür, ilçelerdeki toplantılara devam edeceklerini de bildirdi.

ÇESOB Başkanı Gür ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri toplantının ardından Bayat Kaymakamı Kerem Yüce ile Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım’ı da ziyaret ederek bir süre görüştü.

Editör: HABER MERKEZİ