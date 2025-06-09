Çorum ’da Hitit Üniversitesi öğrencileri Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi’nde eğitim gören özel öğrencilerle anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi ile Hitit Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Bilim İletişimi" çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte dostluk maçı düzenlendi. Üniversite öğrencileri ile özel öğrenciler karma takımlar oluşturarak voleybol oynadı. Sahada yaşanan dostluk ve dayanışma, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Düzenlenen program ile ilgili açıklamalarda bulunan Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim görevlisi Meltem Evli, öğrencilerin aldıkları eğitimi sahada uygulama fırsatı bulduklarını ifade ederek özel öğrencilerin üniversitede eğlenceli bir gün geçirdiklerini söyledi.Etkinlik, hem özel öğrenciler hem de üniversite öğrencileri için unutulmaz anlara sahne olurken, renkli görüntüler fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirildi.

Etkinlik kapsamında üniversite öğrencileri ile özel öğrencilerin güçlü bağlar kurduğunu kaydeden Evli, "Oluşturduğumuz karma takımlarla dostluk maçı yaptık. Sporun birleştirici gücünü sahaya yansıttık. Misafirlerimize üniversite ortamında keyifli bir gün yaşattık" dedi.

Editör: İHA AJANS