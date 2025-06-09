30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Karadağ’ın Bar şehrinde düzenlenen Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atan Çorumlu sporcular, memleketlerine gururla döndü.

Şampiyonada 40+ kilo kızlar kategorisinde Balkan Şampiyonu olan Begüm Akpunar ve 50 kilo erkekler kategorisinde Balkan üçüncüsü olan Buğra Özeker, antrenörleri Samet Türe ve Sevgi Türe ile birlikte Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette genç sporcular, şampiyonadaki tecrübelerini paylaşırken, İl Müdürü Demirkıran da sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, bu başarıların diğer genç sporculara da ilham olacağını vurguladı.

Demirkıran, “Çorum’un adını uluslararası arenada gururla duyuran gençlerimizi ve onları yetiştiren değerli antrenörlerimizi kutluyorum. Sporun her dalında başarılı olmak için tüm desteğimizle yanınızdayız” diyerek şampiyonları ödüllendirdi.