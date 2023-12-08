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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Curling İl Temsilciliği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü Floor Curling Turnuvası düzenlendi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya 26 takımdan 80 sporcu katılım sağlarken, gençler ve yıldızlar olmak üzere 2 kategoride yapıldı. İl Temsilcisi Şeyda Zengin Topuz gözetiminde gerçekleşen müsabakalara renkli görüntülere sahne olurken, özel sporcular performansları ile parmak ısırttı.

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği küsabakalar sonunda Yıldız kızlarda Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu birinci, Kocatepe Ortaokulu çiçekleri ikinci, Gazipaşa Ortaokulu Lamborgini takımı üçüncü, Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu sultanları ise dördüncü oldu.

Yıldız erkeklerde Gazipaşa Ortaokulu Masteng birinci, Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu paşaları ikinci, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu akıncıları üçüncü, Kocatepe Ortaokulu aslanları dördüncü oldu.



Genç kızlar kategorisinde ise Bahçelievler MTAL’in goncagüller takımı birinci, yıldızları takımı ise ikinci, Şampiyonlar takımı üçüncü, Sultanları takımı dördüncü oldu. Genç erkeklerde ise birincilik kürsüsüne Semazen takımı çıkarken, Şahinler ikinci, Ayışığı üçüncü, Kaplanlar dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlere madalya verildi.