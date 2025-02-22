Çorum, Samsun, Amasya, Sinop ve Ordu illerinde 2,5 milyon aboneye enerji arzı sağlayan YEDAŞ, 2024 yılı içerisinde hizmet bölgesinde enerji altyapısına toplam 3,02 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi. Son 4 yılda ise toplamda 14,5 milyar lira yatırım yaparak enerji altyapısını daha kaliteli ve sürdürülebilir hale getirdi. Yatırımların yanında bakım ve onarım çalışmalarına da önem veren YEDAŞ, 2024 yılında bu faaliyetler için 874 milyon lira bütçe ayırdı.

2024 yılında YEDAŞ'ın hizmet bölgesinde 220 yeni trafo kurulurken en fazla trafo merkezi kurulan il Samsun oldu. Alçak ve orta gerilim seviyesinde bin 163 kilometrelik yeni şebeke tesis edildi. Aydınlatma alanında ise toplam bin 259 yeni direk dikilirken, 71 bin 547 armatür değiştirildi. 157 bin 190 adet aydınlatma malzemesi kullanılarak mevcut arızalar başarıyla giderilirken muhtemel arızalar için ise bakım onarım çalışmaları yapıldı. Ayrıca 2024 yılında beş il genelinde toplam 735 kilometre havai alçak gerilim şebekesi, 143 kilometre alçak gerilim ve orta gerilim havai şebekesi, 222 kilometre yeraltı alçak gerilim şebekesi ve 62 kilometre yeraltı orta gerilim şebekesi tesisi yapıldı. Yıl içinde en yüksek elektrik tüketimi 2,5 Milyar kWH ile Samsun ili olurken Samsun ilini sırasıyla Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illeri takip etti.

Editör: HABER MERKEZİ