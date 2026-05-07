Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Genel Meclisi Grubu, İl Genel Meclisi’nde Encümen seçimlerinin usulsüz bir şekilde gerçekleştirildiği gerekçesiyle seçimlerin iptali için Çorum İdare Mahkemesi nezdinde dava açtı.

Daha önce Çorum Valiliği’ne resmi itirazda bulunan CHP İl Genel Meclisi Grubu, red cevabı üzerine şimdi de konuyu İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

Konuyla ilgili bilgi veren CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, “İl Başkan Yardımcımız Av. Utku Singil ile birlikte, Çorum İl Genel Meclisi’nin 03.04.2026 tarihli ve 57 sayılı kararıyla encümen üye seçiminin usulsüz şekilde yenilenmesine ilişkin alınan karar ve bu hukuka aykırı işleme karşı 10.04.2026 tarihinde yaptığımız itirazın reddedilerek söz konusu işlemin onanmasına dair idari işlemin iptali için Çorum İdare Mahkemesi nezdinde dava açmış bulunmaktayız. Hukukun üstünlüğüne olan inancımızla, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz” dedi.

Encümen seçimlerinde 2 adayın eşit oy alması üzerine kura çekimi yapılması gerekirken, tekrar seçime gidilmiş, CHP Grubu ise seçimlere katılmamıştı.

CHP’nin Çorum Valiliği’ne yaptığı resmi itirazın reddedilmesi üzerine şimdi de konu İdare Mahkemesi’ne taşındı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ