Bursa Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın simgesi, 11 ayın sultanı Ramazan'ın dolu dolu yaşanması için bir dizi etkinlik programı hazırlarken, BESAŞ tarafından satışa sunulacak Ramazan pidesinin fiyatı da belli oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Ramazan ayı paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel zamanıdır. Sofralarımız bereketlensin. Herkes iftarını gönül rahatlığıyla yapsın diye Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan’da güvenilir ve sağlıklı, 450 gramı 20 TL olan BESAŞ pidesini hemşehrilerimize sunuyoruz" dedi.

Ramazan’ın yardımlaşmayla daha anlamlı olacağını ifade eden Başkan Bozbey, "Ramazan, paylaştıkça daha bereketlidir. Dayanışmayla sofralarımızı büyütmeye, kentimizde birlik ve beraberliği güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu mübarek ayın hepimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Hayırlı Ramazanlar." diye konuştu.

Çorum'da 270 gram pide 18,5 lira, susamlı-yumurtalı pide ise (270 gram) 25 liradan satılıyor.

Çorum Belediyesi ise Halk Ekmek Fabrikası'nda 270 gram yumurtalı-susamlı ramazan pidesinin fiyatını 17,5 olarak belirlemişti.