20 Şubat 2025 itibarıyla kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere 82 bin işçi ve personel alımı için ilanlar yayımlandı.

2000 FARKLI MESLEKTE İSTİHDAM FIRSATI

İŞKUR’un yayımladığı ilanlar kapsamında 2000 farklı meslek grubunda personel alımı gerçekleştirilecek. İş ilanları, her eğitim seviyesinden adaylara hitap ederken, en fazla talep gören meslek grupları arasında şu pozisyonlar yer alıyor:

Tekstil işçisi, vasıfsız işçi, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, büro personeli, garson, aşçı, şoför, kaynakçı, makine operatörü...

İlanlar, sadece büyükşehirlerde değil, Türkiye’nin 81 ilinde iş arayan vatandaşlara açık olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan iş ilanlarına başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar şu şekilde: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, sabıka kaydının bulunmaması, görevini yerine getirmeye engel sağlık sorunu bulunmamak, 18 yaşını doldurmuş olmak, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf ya da tecilli olmak.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Adaylar, başvurularını şu yöntemlerle gerçekleştirebilecek: Online Başvuru: İŞKUR’un e-şube platformu üzerinden ilanlara erişerek, meslek ve şehir gibi kriterlere göre başvuru yapılabilir.

ALO 170 Çağrı Merkezi: İnternet erişimi olmayan veya başvuru süreci hakkında destek almak isteyen adaylar, ALO 170 hattı üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilir.

ÇORUM'DA 372 KİŞİLİK İSTİHDAM PLANI

İŞKUR’un ilanları kapsamında Çorum'un merkez ve ilçelerinde toplam 372 kişi istihdam edilecek. İş arayan vatandaşlar için Alaca, Bayat, Sungurlu, Boğazkale ve Laçin ilçelerinde de açık işler mevcut.

Başvurular ve ilan detaylarına ulaşmak için İŞKUR’un resmi web sitesi ziyaret edilebilir.