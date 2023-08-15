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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin en yeni takımı Ahlatcı Çorum FK, 1.hafta maçında aldığı 3-0’lık Tuzlaspor galibiyetiyle birlikte aynı zamanda bir ilke de imza attı. Kırmızı-siyahlı takım, tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, geçen sezon 2.Lig’de şampiyon oldu ve tarihinde ilk kez 1.Lig’e yükseldi. Kırmızı-siyahlı takım, 1.Lig’deki ilk sezonuna ise fırtına gibi bir başlangıç yaptı. İstanbul deplasmanında Tuzlaspor’a konuk olan Çorum FK, 5 ve 50.dakikalarda penaltılardan Thomas, 11.dakikada Ferhat’ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Çorum temsilcisi, hem ligde ilk haftanın en farklı skorunu aldı, hem de kendi tarihinin en farklı skorlu sezon başlangıcını yaptı.

BEŞİNCİ KEZ

GALİBİYETLE

BAŞLADI

Profesyonel liglerdeki 12.sezonuna giren Ahlatcı Çorum FK, bu sezonla birlikte sezona 6 kez deplasmanda, 6 kez de evinde başladı. 12 ilk hafta maçına çıkan Çorum FK, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 de yenilgi aldı. Tuzlaspor maçıyla birlikte Çorum FK beşinci kez sezona galibiyetle başlarken, aynı deplasmanda ikinci kez galibiyet aldı.

İLK 4 SEZON

GALİBİYET

ALAMADI

Çorum FK, profesyonel liglerdeki ilk 4 sezonuna da yenilgi ile başladı. Kırmızı-siyahlı takım, 2012-2013 Sezonunun ilk maçında deplasmanda Altınordu’ya 2-0, 2012-2013 Sezonunda, deplasmanda Orhangazi’ye 2-1, 2013-2014 Sezonunda, deplasmanda Kızılcabölükspor’a 3-2 yenilirken, 2014-2015 Sezonunun ilk maçını ise evinde Dersimspor’a karşı 2-1 kaybetti.

İLK GALİBİYET

BEYLERBEYİ’NE

KARŞI

Çorum FK, sezon başlangıçlarındaki ilk galibiyetini 2016-2017 Sezonunda, evinde İstanbul temsilcisi Beylerbeyi’ne karşı 3-1’lik skorla aldı. 2017-2018 Sezonunda, deplasmanda Tepecikspor’u 2-0 yenen Çorum FK, 3.Lig’de play-off şampiyonu olduğu 2018-2019 Sezonuna da evinde aldığı 2-1’lik Muğlaspor galibiyetiyle başladı.

3 SEZON

SONRA

GALİBİYET

2.Lig’deki ilk sezonu olan 2019-2020 Sezonuna sahasında aldığı 1-0’lık 1922 Konyaspor galibiyetiyle başlayan Çorum FK, sonrasında galibiyete hasret kaldı. 2020-2021 Sezonunun ilk maçını evinde Manisa FK’ya karşı 3-1 kaybeden Çorum FK, sonraki sezon evinde Diyarbekirspor’la 1-1, geçen sezon da deplasmanda Şanlıurfaspor’la 0-0 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı takım ilk hafta galibiyet özlemini, geçtiğimiz Pazar günü, İstanbul’da Tuzlaspor’u 3-0 yenerek sonlandırdı.