Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde bugün oynanacak olan Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor Play-Off 1.Tur maçının hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta İzmir bölgesi Süper Lig hakemlerinden Emre Kargın düdük çalacak. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 20.00’de başlayacak maçta Emre Kargın’ın yardımcılıklarını Ankara bölgesinden Hakan Karabalcık ile İzmir bölgesinden Hüseyin Aylak yapacak. İstanbul bölgesinden Oğuzhan Uğurlu ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Emre Kargın, kariyerinde ikinci kez Çorum FK’nın maçını yönetecek. Kargın, kırmızı-siyahlı ekibin geçen sezonun 34.haftasında, deplasmanda Erzincanspor’u 1-0 yendiği maçı yönetmişti.

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Emre Kargın Kocaelispor’un ise 4 maçını yönetti. Körfez ekibi bu maçlarda bu sezon evinde Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 yenerken, 2018-2019 Sezonunda, deplasmanda Bayburt Özel İdare’ye 3-1, 2021-2022 Sezonunda evinde Ümraniyespor’a 3-0, deplasmanda da Samsunspor’a yine 3-0 yenildi.