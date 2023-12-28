Bilardo Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası’nın final etabı Ankara-Gölbaşı’nda yapıldı. Çorumlu bilardocu Emrah Taç, derece yaparak milli takıma girmeye hak kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonu’nun Gölbaşı Bilardo Tesislerinde, 26-27 Aralık tarihlerinde düzenlenen Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası Final Etabı Müsabakaları sonunda, Barış Cin şampiyon oldu. İkinciliği Mehmet Sezer elde ederken, Çorumlu bilardocu Emrah Taç, Serdar Gümüş’le birlikte üçüncülüğü paylaştı.

Aynı zamanda Türkiye Bilardo Federasyonu’nun Çorum Temsilcisi olan Emrah Taç, elde ettiği bu başarıyla, 5-9 Mart 2024 tarihlerinde, Ankara’da düzenlenecek olan Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek milli takımda yer almaya hak kazandı.

Öte yandan, genel klasman sıralamasının da belirlendiği Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası Final Etabı sonunda, yine Barış Cin zirvede, Mehmet Sezer ikinci sarıyı alırken, Serdar Gümüş bu kez üçüncülüğü Arap Yaman’la paylaştı.