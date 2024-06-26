Özel gereksinimli çocukların rehabilitasyonu alanında hizmet verecek olan Empati’nin kurucusu Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdülaziz Gültürk, Genel Müdürü ise Vihan Tuzcu. Ayrıca Ezgi Ertürk de Kurum Müdürü olarak görev üstleniyor.

Empati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi , Neuroline Dikkat Eğitim Merkezi’nin 10 yılı aşkın tecrübesine dayanarak özel gereksinimli çocuklara en yeni koşul ve imkânlarla hizmet veriyor.

Kurumda verilecek hizmetler ise şöyle sıralanıyor: Görsel Tovo Testi, İşitme Tovo Testi, Dikkat Testi, Fizyoterapi, Dil ve Konuşma, Beslenme Alışkanlıklarının Düzenlenmesi, Pediatri Uzmanı tarafından çocukların rutin taramalarının yapılması.