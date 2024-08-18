Vali Zülkif Dağlı, toplantıda emniyet birimlerinin sorumluluk alanlarındaki güvenlik durumunu ele alarak, asayiş, trafik, narkotik, KOM, siber suçlar ve çocuk şube konularını masaya yatırdı.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, çalışmalar ve mevcut durum hakkında Vali Zülkif Dağlı’ya bilgi verdi.

Vali Dağlı’nın katılımıyla yapılan toplantıda ilimizdeki güvenlik çalışmalarının etkinliğinin artırılmasının hedeflendiği; ayrıca asayiş, trafik, narkotik ve diğer güvenlik konularında alınacak önlemlerin halkın huzur ve güvenliğini sağlama adına yapılacak çalışmaların istişare edildiği vurgulandı.

Editör: Haber Merkezi