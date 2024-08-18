Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki asayiş, trafik, narkotik, KOM, düzensiz göç konularını içeren değerlendirme toplantısı Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya ve Jandarma Komutanlığı yetkilileri katıldı.

İlimizde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Vali Dağlı, çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğini, suç ve suçlulara göz açtırmayacaklarını ifade etti.

Editör: Haber Merkezi