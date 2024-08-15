Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da bu duruma kayıtsız kalmayarak özel birey Berkay ve ailesini ziyaret etti, güvenlik çalışmalarının önemini vurguladı.

Özel birey Berkay Yusuf Kara'nın düğünlerde atılan silah seslerinden rahatsızlık ötesinde korktuğu ve tedirgin olduğunu belirten Babası Muzaffer Kara, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'ın yaptığı çalışmalar sonucunda asayiş olayları ve düğünlerdeki silah atma olaylarında azalma olduğuna dikkat çekti.



Baba Muzaffer Kara, memnuniyetini ve özel birey olan oğlu Berkay’ın teşekkür mesajını sosyal medya hesabından paylaşarak İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’a iletti.

Teşekkür mesajına kayıtsız kalmayan Arif Pehlivan, Berkay ve ailesini evinde ziyaret ederek Berkay’ın mutluluğuna ortak oldu. Pehlivan, “Çekmiş olduğu video ile aldığımız tedbirler ile oluşan huzur ortamı için çok çok dua ettiğini ifade eden, engelli kardeşimiz Berkay Yusuf Kara’ ya sürpriz yaptık. Cansın Berkay, kalpleri engellilere büyük ders verdin… İl Emniyet Müdürlüğü olarak Berkayımızın mutluluğundan mutlu olduk. Halkımızın huzur ve güvenliği için 7/24 özveri ile çalışıyoruz” dedi.

Bu anlamlı ziyaret, halkın huzur ve güvenliği için yapılan çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.