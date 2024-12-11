Emniyet Müdürü Kırıkcı, gençlere polis olmanın sadece bir meslek değil, aynı zamanda topluma hizmet etme görevi olduğunu vurguladı. Polisliğin zorluklarından ve sorumluluklarından bahseden Kırıkcı, mesleğin sunduğu heyecan ve tatmini de paylaştı.

Anıl Kırıkcı’nın ziyaretinde gençler polisliğin farklı yönlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Ayrıca güvenlik, suçla mücadele, adalet ve toplum düzeninin sağlanması gibi konularda bilgi sahibi olan gençlerin polislik mesleğine olan ilgisini de artırdı.

Emniyet Müdürü Kırıkcı, ziyarette gençlere polislerin eğitim süreçleri ve aranılan özellikler gibi konularda da ayrıntılı bilgi verdi.

Editör: HABER MERKEZİ