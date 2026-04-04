Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında 115 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 23 kahvehane ve kıraathane, 24 kafe, 25 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi.

3 bin 257 şahsın sorgulandığı denetimlerde 4 aranan şahıs ise yakalandı. Yapılan kontrollerde ise 3 adet ateşli silah, 1 adet kesici-delici alet, 8 adet tabanca fişeği, 179 adet sentetik ecza, 159.08 gram sentetik kannobionoid ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 193 araç kontrol edildi. 1 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: “Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK