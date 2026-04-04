Alınan bilgiye göre, Sungurlu ilçesi Sunguroğlu Mahallesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.T., vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak, H.C. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Silahla yaralanan C.T.., buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili kimliği henüz belirlenemeyen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.