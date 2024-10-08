İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Polis ekipleri 30 Eylül – 7 Ekim 2024 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 dolandırıcılık ve 1 hırsızlık suçları olmak üzere toplamda 16 şahsı yakaladı. Ayrıca 6 kadın 2 erkek olmak üzere haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 8 şahıstan 4 kadın 2 erkek şahıs bulunurken, iki kadının aranma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Emniyet’ten yapılan açıklamada: “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” görüşüne yer verildi.

Editör: NURDAN AKBAŞ