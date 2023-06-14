Konu hakkında ortak bir açıklama yapan EHM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emre Hidayet Mert, Güvenay Gayrimenkul A.Ş. Sahibi Erkan Düzgün, Yuvakur Gayrimenkul Sahibi Samet Cenan ve Alfa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sahibi Rıdvan Aslan, şehir şehir merkezinde sayıları yüzleri aşan emlakçı esnafının kendi adlarını taşıyan bir esnaf odalarında teşkilatlanmak istediklerini söylediler.

Emlakçı esnafları olarak önce bir dernek çatısı altında birleşmeyi hedeflediklerini vurgulayan Mert, Erkan, Cenan ve Aslan, daha sonra ki hedeflerinin ise oda olduğunu kaydettiler.

Çorumlu emlakçıların birlik ve beraberliğe ihtiyaçlarının olduğunu ve dernek çatısı altında bu birliği sağlamayı arzu ettiklerini kaydeden Emre Hidayet Mert, Erkan Düzgün, Samet Cenan ve Rıdvan Aslan, Çorumlu tüm emlakçı esnafına çağrıda bulunarak, “Gelin gücümüzü önce dernek çatısı altında birleştirelim, sonra esnaf odası olarak bu birlikteliği taçlandıralım. Bizim de bir esnaf odamız olsun ve sahipsiz olmadığımızı cümle aleme gösterelim” dediler.