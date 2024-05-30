Her yıl iki taksit halinde ödenen emlak, işyeri çevre temizlik ve ilan reklam vergileri 1. taksiti son ödeme tarihinin yarın (31 Mayıs Cuma günü) olduğunu hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü “Mükelleflerimizin cezai işlemle karşılaşması için emlak vergilerini ve işyerlerine ait çevre temizlik vergisi ile ilan reklam vergilerini en geç 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir.” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Çöplü, ödemelerin www.corum.bel.tr internet sayfası üzerinden, Belediye veznelerinden, fatura ödeme merkezlerinden ve PTT şubelerinden de yapılabileceğini hatırlattı.

Editör: Haber Merkezi