Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen’in Çorum Şube Başkanlığı görevini yürüten Selim Aydın, Genel Merkezin 17 Mayıs 2024 tarihli kararı gereği yeniden Kamu-Sen İl Temsilciliği görevine atandı.

2015 yılından bu yana Kamu Sen İl Temsilciliği görevini yürüten Aydıni konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Soylu idealizmin, anlamlı mücadelenin, kutlu direnişlerin adlarından olan Türkiye Kamu-Sen; bizim varlığımızı borçlu olduğumuz ülkünün sendikal mücadelesinin adıdır. Büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği görevini yeniden şahsıma layık gören Kamu-Sen Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci Beye, Kamu-Sen Genel Sekreterimiz ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanımız Sayın Talip Geylan Beye ve Kamu-Sen Teşkilatlandırmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve Türk Haber Sen Genel Başkanımız Sayın Yücel Kazancıoğlu Beye ve Kamu-Sen Genel Merkez Yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Ayrıca desteklerini esirgemeyen Kamu-Sen'e bağlı sendikalarımızın Çorum şube başkanı, il temsilcisi, yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye Kamu-Sen ailesine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.