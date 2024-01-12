Ahlatcı Çorum FK, 2.Lig ekiplerinden Iğdır FK’dan sol kanat oyuncusu Emircan Altıntaş’ı sezon sonuna kadar kiraladı. Ahlatcı Çorum FK ile yarım sezonluk sözleşme imzalayan 28 yaşındaki deneyimli oyuncunun lisansı çıkartıldı.

Futbola 2006’da Beşiktaş’ın altyapısında başlayan Emircan Altıntaş, 2014’te Başakşehir Futbol Kulübü’nde profesyonel oldu. Altıntaş, Kırıkhanspor, Ümraniyespor, Sultanbeyli Belediye, Alanyaspor, Adana Demirspor, Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor ve bu sezonun ilk yarısında ise Iğdır FK forması giydi.

Iğdır FK ile 9 lig maçında 471 dakika süre aylan ve 1 asist yapan deneyimli futbolcu, Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta 60 dakika sahada kaldı.

234 MAÇ 52 GOL

Emircan Altıntaş, profesyonel futbolculuk kariyerinde, Süper Lig’de 8, 1.Lig’de 165, 2.Lig’de 9, 3.Lig’de 29, Türkiye Kupası’nda ise 23 maçta forma giydi ve 43’ü 1.Lig’de olmak üzere 3.Lig’de 7, Türkiye Kupası’nda da toplam 52 gol attı.